Завтра стартует акция «Экзамены для родителей»

Сыктывкар присоединяется к республиканской акции «Экзамены для родителей», которая пройдет на базе одного из столичных образовательных учреждений в соответствии с требованиями, которые предъявляются к пунктам проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Мероприятие, направленное на повышение информированности родителей выпускников 9 и 11 классов об особенностях экзаменационных процедур, проходит во второй раз.

Родители учащихся 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций смогут пройти всю процедуру сдачи ОГЭ и ЕГЭ по учебному предмету «Математика». Планируется, что в акции примут участие руководители органов госвласти.