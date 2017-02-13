С 10 по 14 апреля в Сочи состоится Всероссийская неделя охраны труда

Мероприятие стало ежегодным событием в области охраны труда, центральной дискуссионной площадкой, на которой демонстрируются лучшие мировые и отечественные практики в области систем управления охраной труда, рассматриваются превентивные меры, направленные на профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, обсуждаются и конкретизируются направления государственной политики в области охраны труда и совершенствования нормативно-правовой базы.

За 2015-2016 годы в проведении Всероссийской недели охраны труда приняли участие более 17 тысяч руководителей и специалистов различных отраслей российской экономики.

Обращаем внимание, что мероприятием предусмотрено проведение специального блока по вопросам охраны труда в строительных организациях: круглые столы «Правила по охране труда в строительстве. Опыт применения» и «Лучшие практики по разработке и внедрению СУОТ в строительстве», которые состоятся 12 апреля 2017 г.

Подробная информация о проведении Всероссийской недели охраны труда -2017 размещена на сайте www.vssot.aetalon.ru.

Возможные вопросы и предложения, связанные с организацией работы Всероссийской недели охраны труда -2017, а также информацию об участниках «круглых столов» просим направлять в адрес Контактного центра: not@aetalon.ru, тел. 8(495)411-09-98, копию – в Минстрой России: Viktoriya.Stikhina@minstroyrf.ru.