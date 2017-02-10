Администрация Сыктывкара призывает горожан присоединиться к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017»

Забеги на лыжной базе «Спортивная» пройдут в субботу, 11 февраля. Старт намечен на 11.00 час. Первыми на лыжню выйдут воспитанники детских садов. Пройдет также показательный забег представителей спортивного ориентирования на лыжах, забег работников столичной мэрии в рамках спартакиады среди муниципальных служащих. В 11.30 к массовым забегам присоединятся все желающие. После лыжной гонки участников будут ждать горячий чай и каша.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на ул. Лесопарковой от ул. Ручейная до поворота на Радиологическую станцию будет временно введено одностороннее движение. Ограничения будут действовать с 09.00 до 14.00 час. Также на лыжной базе будет организовано дежурство сотрудников полиции и спасателей.

В этот же день в 11.00 стартуют лыжники в пригородных поселках: Краснозатонском и Верхней Максаковке.

В Эжвинском районе гонка пройдет в воскресенье, 12 февраля. Старт на лыжной базе «Веждино» – в 11.00. Помимо интересной творческой программы, подвижных игр со сказочными героями, горячей каши, выпечки и чая всех участников ожидает розыгрыш призов. Среди лыжников разыграют спортинвентарь, электротехнику, предметы одежды с символикой мероприятия.