Учреждения здравоохранения приглашают сыктывкарцев пройти диспансеризацию
Программы обследований взрослого населения различаются в зависимости от возраста и пола и включают два этапа. В ходе первого, скринингового, выявляются пациенты с группами риска по различным заболеваниям – прежде всего, с сердечно-сосудистыми и онкологическими. Второй этап предусматривает более глубокое обследование пациентов с выявленными заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья.
По итогам комплексной оценки каждый получит «паспорт здоровья» и необходимые рекомендации, в том числе по требуемой медицинской помощи, которая будет оказана в полном объеме бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
Гражданам следует обращаться в поликлинику или амбулаторию по месту проживания либо прикрепления. Прием ведется на бесплатной основе специалистами Центральной поликлиники Сыктывкара, городских поликлиник № 2, 3, городской больницы (п. Краснозатонский), Эжвинской городской поликлиники, а также частных учреждений здравоохранения – ООО «РГС-Мед» и ЛПО АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». При себе следует иметь паспорт и медицинский полис.
Первый этап диспансеризации (скрининг) включает в себя:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела);
- измерение артериального давления;
- клинический анализ крови;
- анализ крови биохимический (определение уровня холестерина, глюкозы, общего белка, альбумина, фибриногена, креатинина, билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, натрия, калия);
- общий анализ мочи;
- исследование кала на скрытую кровь (в возрасте 45 лет и старше);
- определение суммарного сердечно-сосудистого риска (до 65 лет);
- электрокардиографию (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);
- флюорографию легких;
- маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше);
- осмотр акушерки (для женщин);
- определение уровня простатспецифического антигена в крови (для мужчин старше 50 лет);
- УЗИ органов брюшной полости (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет);
- измерение внутриглазного давления (в возрасте 39 лет и старше);
- профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (в возрасте 51 год и старше);
- прием (осмотр) врача-терапевта.