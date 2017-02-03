Учреждения здравоохранения приглашают сыктывкарцев пройти диспансеризацию

Программы обследований взрослого населения различаются в зависимости от возраста и пола и включают два этапа. В ходе первого, скринингового, выявляются пациенты с группами риска по различным заболеваниям – прежде всего, с сердечно-сосудистыми и онкологическими. Второй этап предусматривает более глубокое обследование пациентов с выявленными заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья.

По итогам комплексной оценки каждый получит «паспорт здоровья» и необходимые рекомендации, в том числе по требуемой медицинской помощи, которая будет оказана в полном объеме бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Гражданам следует обращаться в поликлинику или амбулаторию по месту проживания либо прикрепления. Прием ведется на бесплатной основе специалистами Центральной поликлиники Сыктывкара, городских поликлиник № 2, 3, городской больницы (п. Краснозатонский), Эжвинской городской поликлиники, а также частных учреждений здравоохранения – ООО «РГС-Мед» и ЛПО АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». При себе следует иметь паспорт и медицинский полис.

Первый этап диспансеризации (скрининг) включает в себя:

- опрос (анкетирование);

- антропометрию (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела);

- измерение артериального давления;

- клинический анализ крови;

- анализ крови биохимический (определение уровня холестерина, глюкозы, общего белка, альбумина, фибриногена, креатинина, билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, натрия, калия);

- общий анализ мочи;

- исследование кала на скрытую кровь (в возрасте 45 лет и старше);

- определение суммарного сердечно-сосудистого риска (до 65 лет);

- электрокардиографию (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);

- флюорографию легких;

- маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше);

- осмотр акушерки (для женщин);

- определение уровня простатспецифического антигена в крови (для мужчин старше 50 лет);

- УЗИ органов брюшной полости (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет);

- измерение внутриглазного давления (в возрасте 39 лет и старше);

- профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (в возрасте 51 год и старше);

- прием (осмотр) врача-терапевта.