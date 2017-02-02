За последние трое суток из Сыктывкара вывезено более 10 тысяч кубометров снега

Несмотря на продолжающиеся снегопады, МКП «Дорожное хозяйство» наращивает объёмы вывоза снега. Только за минувшую ночь в городе убрано 4300 кубометров снега, что на тысячу кубов больше обычного.

В период с 31 января по 2 февраля работы были сосредоточены на улицах Оплеснина, Первомайская, Южная, Маркова и Гаражная.

Сегодня снегоуборочная техника будет работать в районе больничного городка и Сысольского шоссе, на малых улицах и проездах.