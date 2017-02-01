В Эжвинском районе заработал еще один каток
Еще одна бесплатная ледовая площадка, которая расположена проспекте Бумажников за зданием крытого катка, принимает всех желающих покататься на собственных коньках. Открытая ледовая «арена» работает ежедневно, для катания в вечернее время проведено дополнительное освещение. Площадь катка составляет 20х20 метров, ограждением служит снежный бруствер. Обслуживанием катка занимается ДЮСШ «Северная Олимпия». В ближайшее время будет принято решение о выборе названия для крытого ледового катка в Эжве.
Дополнительная ледовая площадка стала восьмой по счету и пользуется не меньшей популярностью, чем другие муниципальные катки. Напомним, на территории муниципалитета еще в декабре прошлого года было подготовлено семь бесплатных катков: в Кировском парке, на базе ДЮСШ № 6 в Эжвинском районе, возле средней школы № 21, на территории школы № 24,в районе дома № 32 по ул. Ручейная, во дворе домов по ул. Парковая. Еще на одном катке – в Мичуринском парке – можно бесплатно покататься по вторникам, с 15 до 19 часов.