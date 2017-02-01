Вниманию жителей города Сыктывкара и предпринимателей

Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует жителей города Сыктывкара и предпринимателей о продлении срока ограничений по реализации спиртосодержащей продукции, недопустимости ее употребления и опасности данной продукции для жизни и здоровья.

В связи с массовыми отравлениями в Российской Федерации непищевыми спиртосодержащими жидкостями – лосьонами и настойками, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято Постановление от 24.01.2017 г. «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» в соответствии с которым, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 №58н.

Данное Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации вступает в силу с 27 января 2017 года.

В рамках исполнения указанного постановления, как и ранее, будут организованы рейдовые проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, УМВД России по г. Сыктывкару, Прокуратурой г. Сыктывкара.

Администрация МО ГО «Сыктывкар» предостерегает всех жителей от покупки и потребления сомнительного алкоголя, непищевых спиртосодержащих жидкостей и предупреждает: употребление непищевой спиртосодержащей продукции в пищевых целях смертельно опасно.

Администрация МО ГО «Сыктывкар» обращается к предпринимателям города Сыктывкара обеспечить соблюдение установленных ограничений розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией и призывает добровольно отказаться от реализации подобной продукции.