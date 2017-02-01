В администрации Сыктывкара состоятся общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы — материалам комплексного экологического обследования территории дендрологического парка Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми "Республиканский центр экологического образования" (ГУ ДО РК "РЦЭО"), обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения категории дендрологические парки и ботанические сады "Дендрологический парк ГУ ДО РК "РЦЭО" в городе Сыктывкаре, пройдут 23 марта в 15.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.317.

Заказчик слушаний — ГУ ДО РК "РЦЭО".