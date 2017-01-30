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Владимир Голдин поручил взять на особый контроль очистку крыш от наледи

30.01.2017   Сыктывкар

Соответствующее поручение и.о. мэра города дал Управлениям ЖКХ, физической культуры и спорта, образования, дошкольного образования и администрации Эжвинского района. В.Голдин также призвал жителей Сыктывкара проявлять максимальную осторожность и  по мере возможности  не находиться под крышами домов.

«Установившаяся тёплая погода способствует процессу образования наледи и сосулек на крышах, что представляет серьезную опасность для горожан. Управлениям, курирующим социальный блок, необходимо отработать данный вопрос по своим объектам. Управлению ЖКХ – обеспечить очистку крыш муниципального жилого фонда и обеспечить максимально жёсткий контроль за управляющими компаниями в части исполнением этой работы», - подчеркнул В.Голдин.

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