Прием заявок на второй открытый городской фестиваль-конкурс вокального творчества «Поющий Север» завершается 31 января

Участниками могут стать солисты, вокальные ансамбли культурно-досуговых учреждений, учреждений образования Сыктывкара и Республики Коми, а также граждане, достигшие 16-летнего возраста к моменту начала конкурса. Прием заявок проводится в Центре досуга и кино «Октябрь» (167000 г. Сыктывкар, ул. Советская д. 53). Контактный телефон (факс): (8212) 44-08-43, электронная почта: singingnorth@gmail.com

По мнению организаторов, конкурс способствует выявлению молодых талантливых исполнителей, работающих в исполнительском жанре. Для участников это большой шанс заявить о себе и проложить дорогу в профессиональное будущее.

Первый тур – отборочный – будет проводиться в заочной и очной формах. В рамках заочного 4 февраля конкурсная комиссия рассмотрит заявки, пришедшие на электронную почту. Очный этап пройдет 5 февраля. В этот день заявители будут приглашены на прослушивание в Центр досуга и кино «Октябрь».

По итогам первого тура будут отобраны 40 участников, набравшие наибольшее количество баллов. Они примут участие во втором туре, который продлится с 13 по 17 февраля. Конкурсанты исполнят песни о природе и окружающем мире, поскольку второй тур посвящен Году экологии в России.

Третий тур запланирован на 25 марта - 1 апреля. На полуфинале прозвучат песни прошлых лет.

Кандидатуры на звание победителей конкурса и обладателя гран-при определятся на финале в конце апреля. Четыре участника, набравшие наибольшее количество баллов судей за время конкурса, будут выставлены на зрительское голосование для определения гран-при.

С более подробной информацией о фестивале-конкурсе можно ознакомиться здесь.