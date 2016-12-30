Поздравление с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым

От имени администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Под новый год все мы, вне зависимости от возраста, начинаем верить в чудеса, загадываем желания. Провожая год уходящий, оставляем в нем все промахи и неудачи, забирая с собой лишь приятные воспоминания.

Пусть прошлый год запомнится добрыми делами, важными открытиями и счастливыми встречами.

А новый – станет годом реализации самых смелых решений, достижения новых вершин, стабильного развития и роста благосостояния.

Пусть рядом всегда будут близкие и родные, верные друзья, надежные партнеры.

Доброго здоровья, радости, мира, благополучия и отличного настроения Вам и Вашим близким в новом 2017 году!

И.о. главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

В.Б. Голдин