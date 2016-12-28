Юные сыктывкарцы получили возможность узнать о достопримечательностях города с помощью раскраски

В дошкольные учреждения столицы Коми направлен тираж почти в тысячу экземпляров книжки-раскраски «Маленькие прогулки по городам Республики Коми: Сыктывкар». Автором проекта с одноименным названием выступило Некоммерческое партнерство Институт развития социально-значимых экономически перспективных технологий «Эжва – это мы». На реализацию инициаторы получили грант столичной мэрии в рамках конкурсного отбора социально значимых проектов.

Разрабатывая этот проект, авторы стремились привлечь детей к изучению истории родного Сыктывкара и дать дополнительный стимул развитию художественных способностей у ребят. Принцип прост - интереснее не разглядывать и запоминать картинки, а их создавать. Кроме того, занятия раскрашиванием помогают формированию у детей таких черт характера как усидчивость, трудолюбие, самостоятельность, считает один из авторов проекта Елена Королькова.

Книга рассчитана на детскую аудиторию и содержит яркий познавательный материал. В раскраске представлены изображения узнаваемых городских строений, достопримечательностей столицы Коми. Среди них – административные здания, памятники, музеи, учреждения образования и культуры, арт-объекты, храмы. Рядом с каждым объектом имеется информационная справка.

Часть тиража раскраски можно будет приобрести и в книжных магазинах города.