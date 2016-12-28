О проведении ремонтных работ.

Управление по делам ГО И ЧС г. Сыктывкара информирует, что в связи с проведением ремонтных работ ПАО «Т ПЛЮС» ориентировочно до 23:00 ограничено теплоснабжение и ГВС по адресам: ул. Береговая 24а, 57а, 57б; ул. Домны Каликовой 14, 21, 23, 24а, 29, 34, 36; ул. Заводская 72; ул. Интернациональная 167, 169, 172, 176, 179; ул. Кирова 27, 31, 35, 37, 39, 39а, 46, 60,66, 72; ул. Колхозная 2; ул. Куратова 3, 13, 17, 35, 37, 53; ул. Ленина 75, 77, 78, 80, 82, 87, 89, 108, 110, 111; ул. Пушкина 3, 6, 7, 9, 21, 28, 30, 34, 36, 38, 39; ул. Советская 34, 36, 38, 49, 55, 56, 58, 59, 65, 68, 70.

Просим граждан отнестись с пониманием к данной ситуации.