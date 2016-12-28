В центре Сыктывкара вводится ограничение движения автотранспорта

С 28 декабря будут проводиться ремонтные работы на теплосетях в центральной части города. В связи с этим с 28 декабря 2016 года по 5 января 2017 года вводится ограничение движения автотранспорта на всю ширину проезжей части дороги по ул. Куратова, от ул. Интернациональная до ул. Первомайская.

Помимо этого, сегодня с 9:00 до 17:00 будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение для производства работ по устранению "Сыктывкарскими тепловыми сетями" Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" технологического нарушения на трубопроводе в районе ул. К. Маркса, д.150. Под ограничение попадут 8 многоквартирных домов по ул. Громова, 57, Чкалова, 20, 22, 24, 26, К. Маркса, 150, Октябрьский проспект, 152, Папанина, 22, а также три социальных объекта по ул. К. Маркса.

В вечернее и ночное время, с 17:00 до 23:00, ограничение подачи тепла и горячей воды вводится в районе ул. Интернациональной, д.166. Под ограничение попадают 58 многоквартирных домов, в частности ряд жилых зданий по улицам Береговая, Д.Каликовой, Заводская, Интернациональная, Кирова, Ленина, Колхозная, Куратова, Пушкина и Советская, а также 9 социальных объектов.