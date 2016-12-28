www.gazetakomi.ru

В рамках подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий в Сыктывкаре будет ограничено движение по некоторым улицам

28.12.2016   Сыктывкар

Движение транспорта будет закрыто на участках:

- по ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова 31 декабря с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января;

- от д. № 133 по ул. Интернациональной в сторону д. № 10 по ул. Коммунистической 31 декабря с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января.

31 декабря на перекрестках ул. Советская и ул. Коммунистическая, ул. Ленина и ул. Бабушкина, ул. Ленина и ул. Куратова, ул. Коммунистическая и ул. Интернациональная будут выставлены дорожные знаки «Въезд запрещен».

В Эжвинском районе будет закрыто движение по ул. Славы от пересечения с пр. Бумажников до пересечения с ул. Мира 1 января с 00.30 часов до 04.00 часов.

Кроме того, в новогоднюю ночь будет изменен график движения общественного транспорта в период с 00:30 до 06:10 часов на маршрутах №№ 1, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 46.

Маршрут №18

Маршрут №17

Маршрут №5

Маршрут №46

Д.Мир

ЛПК

Росгосс

с/х Приго-

родный

Давпон

Аэропорт

Пединститут

Школа №33

00:30

01:15

01:05

01:05

01:00

01:00

01:15

01:15

01:00

01:45

01:30

01:30

01:30

01:30

01:45

01:45

01:30

02:15

01:55

01:55

02:00

02:00

02:15

02:15

02:00

02:45

02:20

02:20

02:30

02:30

02:45

02:45

02:30

03:15

02:45

02:45

03:00

03:00

03:15

03:15

03:00

03:45

03:10

03:10

03:30

03:30

03:45

03:45

03:30

04:15

03:35

03:35

04:00

04:00

04:15

04:15

04:00

05:15

04:00

04:00

04:30

04:30

04:45

04:45

04:30

05:45

04:25

04:25

05:00

05:00

05:15

05:15

05:00

06:15

04:50

04:50

 

 

05:45

05:45

05:30

06:45

05:15

05:15

 

 

 

 

 

 

05:40

05:40

 

 

 

 

 

Маршрут № 1

Маршрут № 15

ТРЦ «Мак-си»

ул. Петрозаводская

Нац. Музйк школе № 33

Нац. Музей в сторону ТРЦ «Макси»

Школа № 33

Дет.мир

с/х Приго-родный

00:30

00:33

00:50

00:45

00:30

00:53

00:53

01:05

01:08

01:25

01:20

01:05

01:18

01:18

01:40

01:43

02:00

01:55

01:40

01:43

01:43

02:15

02:18

02:35

02:30

02:15

02:08

02:08

02:50

02:53

03:10

03:05

02:50

02:33

02:33

03:25

03:28

03:45

03:40

03:25

02:58

02:58

04:00

04:03

04:20

04:15

04:00

03:23

03:23

04:35

04:38

04:55

04:50

04:35

03:48

03:48

 

 

 

 

 

04:13

04:13

 

 

 

 

 

04:38

04:38

 

 

 

 

 

05:03

05:03

Маршрут № 20

Маршрут № 24

Опытная станция

Росгосстрах

Верхний Чов

Росгосстрах

00:30

00:45

01:10

00:40

01:15

01:30

02:10

01:40

02:00

02:15

03:10

02:40

02:45

03:00

 

 

Маршрут № 19

Маршрут № 19

Давпон - АТП-Центральная-

Строитель - Давпон

Давпон - ЖД вокзал – Строитель –Центральная - Давпон

Давпон

Центральная

Строитель

Давпон

Центральная

Строитель

00.30

00:45

00:55

00.30

00:45

00:55

01:05

01:20

01:30

01:05

01:20

01:30

01:40

01:55

02:05

01:40

01:55

02:05

02:15

02:30

02:40

02:15

02:30

02:40

02:50

03:05

03:15

02:50

03:05

03:15

03:25

03:40

03:50

03:25

03:40

03:50

04:00

04:15

04:25

04:00

04:15

04:25

04:35

04:50

05:00

04:35

04:50

05:00

Маршрут № 23

Маршрут № 25

П. Красно-затонский

Нац. музей

В.Макса-ковка

Выльты-дор в сторону города

Нац. музей

Выльты-дор в сторону Максаков-ки

01:00

01:30

02:00

01:40

01:55

02:20

02:40

02:30

03:00

03:00

03:15

03:40

04:00

03:30

04:00

04:20

04:35

05:00

05:20

04:30

05:00

05:40

05:55

06:10 сход

05:30 сход

В Эжвинском районе 1 января с 00.30 часов до 04.00 часов движение автобусов будет осуществляться по следующему маршруту:

№№ 11, 27, 14, 54 – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту;

№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien