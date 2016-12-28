В рамках подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий в Сыктывкаре будет ограничено движение по некоторым улицам

Движение транспорта будет закрыто на участках:

- по ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова 31 декабря с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января;

- от д. № 133 по ул. Интернациональной в сторону д. № 10 по ул. Коммунистической 31 декабря с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января.

31 декабря на перекрестках ул. Советская и ул. Коммунистическая, ул. Ленина и ул. Бабушкина, ул. Ленина и ул. Куратова, ул. Коммунистическая и ул. Интернациональная будут выставлены дорожные знаки «Въезд запрещен».

В Эжвинском районе будет закрыто движение по ул. Славы от пересечения с пр. Бумажников до пересечения с ул. Мира 1 января с 00.30 часов до 04.00 часов.

Кроме того, в новогоднюю ночь будет изменен график движения общественного транспорта в период с 00:30 до 06:10 часов на маршрутах №№ 1, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 46.

Маршрут №18 Маршрут №17 Маршрут №5 Маршрут №46 Д.Мир ЛПК Росгосс с/х Приго- родный Давпон Аэропорт Пединститут Школа №33 00:30 01:15 01:05 01:05 01:00 01:00 01:15 01:15 01:00 01:45 01:30 01:30 01:30 01:30 01:45 01:45 01:30 02:15 01:55 01:55 02:00 02:00 02:15 02:15 02:00 02:45 02:20 02:20 02:30 02:30 02:45 02:45 02:30 03:15 02:45 02:45 03:00 03:00 03:15 03:15 03:00 03:45 03:10 03:10 03:30 03:30 03:45 03:45 03:30 04:15 03:35 03:35 04:00 04:00 04:15 04:15 04:00 05:15 04:00 04:00 04:30 04:30 04:45 04:45 04:30 05:45 04:25 04:25 05:00 05:00 05:15 05:15 05:00 06:15 04:50 04:50 05:45 05:45 05:30 06:45 05:15 05:15 05:40 05:40

Маршрут № 1 Маршрут № 15 ТРЦ «Мак-си» ул. Петрозаводская Нац. Музйк школе № 33 Нац. Музей в сторону ТРЦ «Макси» Школа № 33 Дет.мир с/х Приго-родный 00:30 00:33 00:50 00:45 00:30 00:53 00:53 01:05 01:08 01:25 01:20 01:05 01:18 01:18 01:40 01:43 02:00 01:55 01:40 01:43 01:43 02:15 02:18 02:35 02:30 02:15 02:08 02:08 02:50 02:53 03:10 03:05 02:50 02:33 02:33 03:25 03:28 03:45 03:40 03:25 02:58 02:58 04:00 04:03 04:20 04:15 04:00 03:23 03:23 04:35 04:38 04:55 04:50 04:35 03:48 03:48 04:13 04:13 04:38 04:38 05:03 05:03

Маршрут № 20 Маршрут № 24 Опытная станция Росгосстрах Верхний Чов Росгосстрах 00:30 00:45 01:10 00:40 01:15 01:30 02:10 01:40 02:00 02:15 03:10 02:40 02:45 03:00 Маршрут № 19 Маршрут № 19 Давпон - АТП-Центральная- Строитель - Давпон Давпон - ЖД вокзал – Строитель –Центральная - Давпон Давпон Центральная Строитель Давпон Центральная Строитель 00.30 00:45 00:55 00.30 00:45 00:55 01:05 01:20 01:30 01:05 01:20 01:30 01:40 01:55 02:05 01:40 01:55 02:05 02:15 02:30 02:40 02:15 02:30 02:40 02:50 03:05 03:15 02:50 03:05 03:15 03:25 03:40 03:50 03:25 03:40 03:50 04:00 04:15 04:25 04:00 04:15 04:25 04:35 04:50 05:00 04:35 04:50 05:00

Маршрут № 23 Маршрут № 25 П. Красно-затонский Нац. музей В.Макса-ковка Выльты-дор в сторону города Нац. музей Выльты-дор в сторону Максаков-ки 01:00 01:30 02:00 01:40 01:55 02:20 02:40 02:30 03:00 03:00 03:15 03:40 04:00 03:30 04:00 04:20 04:35 05:00 05:20 04:30 05:00 05:40 05:55 06:10 сход 05:30 сход

В Эжвинском районе 1 января с 00.30 часов до 04.00 часов движение автобусов будет осуществляться по следующему маршруту:

№№ 11, 27, 14, 54 – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту;

№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.