В рамках подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий в Сыктывкаре будет ограничено движение по некоторым улицам
Движение транспорта будет закрыто на участках:
- по ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова 31 декабря с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января;
- от д. № 133 по ул. Интернациональной в сторону д. № 10 по ул. Коммунистической 31 декабря с 20.00 часов до 04.00 часов 1 января.
31 декабря на перекрестках ул. Советская и ул. Коммунистическая, ул. Ленина и ул. Бабушкина, ул. Ленина и ул. Куратова, ул. Коммунистическая и ул. Интернациональная будут выставлены дорожные знаки «Въезд запрещен».
В Эжвинском районе будет закрыто движение по ул. Славы от пересечения с пр. Бумажников до пересечения с ул. Мира 1 января с 00.30 часов до 04.00 часов.
Кроме того, в новогоднюю ночь будет изменен график движения общественного транспорта в период с 00:30 до 06:10 часов на маршрутах №№ 1, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 46.
|
Маршрут №18
|
Маршрут №17
|
Маршрут №5
|
Маршрут №46
|
Д.Мир
|
ЛПК
|
Росгосс
|
с/х Приго-
родный
|
Давпон
|
Аэропорт
|
Пединститут
|
Школа №33
|
00:30
|
01:15
|
01:05
|
01:05
|
01:00
|
01:00
|
01:15
|
01:15
|
01:00
|
01:45
|
01:30
|
01:30
|
01:30
|
01:30
|
01:45
|
01:45
|
01:30
|
02:15
|
01:55
|
01:55
|
02:00
|
02:00
|
02:15
|
02:15
|
02:00
|
02:45
|
02:20
|
02:20
|
02:30
|
02:30
|
02:45
|
02:45
|
02:30
|
03:15
|
02:45
|
02:45
|
03:00
|
03:00
|
03:15
|
03:15
|
03:00
|
03:45
|
03:10
|
03:10
|
03:30
|
03:30
|
03:45
|
03:45
|
03:30
|
04:15
|
03:35
|
03:35
|
04:00
|
04:00
|
04:15
|
04:15
|
04:00
|
05:15
|
04:00
|
04:00
|
04:30
|
04:30
|
04:45
|
04:45
|
04:30
|
05:45
|
04:25
|
04:25
|
05:00
|
05:00
|
05:15
|
05:15
|
05:00
|
06:15
|
04:50
|
04:50
|
|
|
05:45
|
05:45
|
05:30
|
06:45
|
05:15
|
05:15
|
|
|
|
|
|
|
05:40
|
05:40
|
|
|
|
|
Маршрут № 1
|
Маршрут № 15
|
ТРЦ «Мак-си»
|
ул. Петрозаводская
|
Нац. Музйк школе № 33
|
Нац. Музей в сторону ТРЦ «Макси»
|
Школа № 33
|
Дет.мир
|
с/х Приго-родный
|
00:30
|
00:33
|
00:50
|
00:45
|
00:30
|
00:53
|
00:53
|
01:05
|
01:08
|
01:25
|
01:20
|
01:05
|
01:18
|
01:18
|
01:40
|
01:43
|
02:00
|
01:55
|
01:40
|
01:43
|
01:43
|
02:15
|
02:18
|
02:35
|
02:30
|
02:15
|
02:08
|
02:08
|
02:50
|
02:53
|
03:10
|
03:05
|
02:50
|
02:33
|
02:33
|
03:25
|
03:28
|
03:45
|
03:40
|
03:25
|
02:58
|
02:58
|
04:00
|
04:03
|
04:20
|
04:15
|
04:00
|
03:23
|
03:23
|
04:35
|
04:38
|
04:55
|
04:50
|
04:35
|
03:48
|
03:48
|
|
|
|
|
|
04:13
|
04:13
|
|
|
|
|
|
04:38
|
04:38
|
|
|
|
|
|
05:03
|
05:03
|
Маршрут № 20
|
Маршрут № 24
|
Опытная станция
|
Росгосстрах
|
Верхний Чов
|
Росгосстрах
|
00:30
|
00:45
|
01:10
|
00:40
|
01:15
|
01:30
|
02:10
|
01:40
|
02:00
|
02:15
|
03:10
|
02:40
|
02:45
|
03:00
|
|
|
Маршрут № 19
|
Маршрут № 19
|
Давпон - АТП-Центральная-
Строитель - Давпон
|
Давпон - ЖД вокзал – Строитель –Центральная - Давпон
|
Давпон
|
Центральная
|
Строитель
|
Давпон
|
Центральная
|
Строитель
|
00.30
|
00:45
|
00:55
|
00.30
|
00:45
|
00:55
|
01:05
|
01:20
|
01:30
|
01:05
|
01:20
|
01:30
|
01:40
|
01:55
|
02:05
|
01:40
|
01:55
|
02:05
|
02:15
|
02:30
|
02:40
|
02:15
|
02:30
|
02:40
|
02:50
|
03:05
|
03:15
|
02:50
|
03:05
|
03:15
|
03:25
|
03:40
|
03:50
|
03:25
|
03:40
|
03:50
|
04:00
|
04:15
|
04:25
|
04:00
|
04:15
|
04:25
|
04:35
|
04:50
|
05:00
|
04:35
|
04:50
|
05:00
|
Маршрут № 23
|
Маршрут № 25
|
П. Красно-затонский
|
Нац. музей
|
В.Макса-ковка
|
Выльты-дор в сторону города
|
Нац. музей
|
Выльты-дор в сторону Максаков-ки
|
01:00
|
01:30
|
02:00
|
01:40
|
01:55
|
02:20
|
02:40
|
02:30
|
03:00
|
03:00
|
03:15
|
03:40
|
04:00
|
03:30
|
04:00
|
04:20
|
04:35
|
05:00
|
05:20
|
04:30
|
05:00
|
05:40
|
05:55
|
06:10 сход
|
05:30 сход
В Эжвинском районе 1 января с 00.30 часов до 04.00 часов движение автобусов будет осуществляться по следующему маршруту:
№№ 11, 27, 14, 54 – Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников – пр. Бумажников – ул. Маяковского – ул. Мира - далее по обычному маршруту;
№ 13 – ул. Мира – ул. Маяковского – пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.