В Эжве торжественно открыли новогодние городки

Праздничные мероприятия традиционно развернулись на улице Славы и в микрорайоне Строитель. Главными участниками торжеств были дети – школьники и воспитанники детских садов, а также все, кто пожелал присоединиться к новогоднему веселью.

Присутствующих поздравил руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин: «Наступает волшебный праздник, и я от души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в начинаниях и искренней веры в волшебство. Пусть сбываются самые заветные мечты, а предстоящий год приносит все самое хорошее и доброе».

В рамках программы сказочные герои провели для детей веселые конкурсы. Юные участники помогали им «победить» зло, после встретили главных праздничных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку. Все вместе водили хороводы, исполняли новогодние песни, отвечали на шуточные вопросы викторин и танцевали.

Также на днях состоялось открытие елок в пригородных поселках Краснозатонском, Верхней Максаковке и Седкыркеще. Кроме того, в эти дни в микрорайонах и образовательных учреждениях проходят новогодние детские утренники.