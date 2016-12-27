В Сыктывкаре усилена работа по эвакуации автомобилей, мешающих уборке улиц от снега

Сотрудники МКП «Дорожное хозяйство», управления ЖКХ городской администрации и отдела ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару продолжают кампанию по эвакуации мешающих уборке снега автомобилей, оставленных в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков «Стоянка запрещена» и дополнительных информационных табличек «Время действия» и «Работает эвакуатор».

Утром и днём снегоуборочная техника убирает снег непосредственно на проезжей части и осуществляет её подсыпку песчано-соляной смесью. После 20:00 выходит тяжёлая техника, задача которой повторно снять с дорог накат [слой снега, уплотнённого колесами автотранспорта], расширить проезжую часть за счёт грейдеровки и вывоза снега с обочин. Проведению этих работ препятствует припаркованный вопреки запрещающим знакам автотранспорт на обочинах улиц и дорог.

По словам директора МКП «Дорожное хозяйство» Василия Лазуренко, за одни сутки вывозится около 1200 кубометров снега, каждый водитель «КАМАЗа» выполняет 10-11 рейсов в смену.

«Тормозят работу автолюбители, которые оставляют транспортные средства на обочине, зачастую под запрещающими знаками, и мешают нормальной работе снегоуборочной техники. На широких улицах убирать и грузить снег удаётся относительно беспрепятственно. Самые проблемные улицы - Первомайская, Интернациональная, Ленина, Лыткина, Пушкина, Гаражная, Маркова, Старовского и другие узкие улицы, где габаритной технике работать сложно, да ещё мешают припаркованные автомобили. Впереди ожидаются снегопады, поэтому просим автовладельцев строго соблюдать дорожные знаки и не препятствовать работе снегоуборочной техники», - отметил В. Лазуренко.

По информации сотрудников ГИБДД, нарушение требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуацию автотранспорта с размещением его на специализированной платной стоянке.