Администрация Сыктывкара отмечена благодарностью за активное участие в республиканской экологической акции «Речная лента — 2016»

Награждение победителей и участников состоялось на днях в Сыктывкаре.

Напомним, в этом году в Республике Коми акция проходила с 1 июня по 15 сентября. В Сыктывкаре общими усилиями были убраны водоохранные зоны реки Сысола (в районе м. Кочпон-Чит, м. Заречье), реки Вычегда (территория несанкционированных пляжей в Эжвинском районе), озера Кирпичное, озера Выльты. В результате приведена в порядок прибрежная территория водных объектов общей площадью около 30 тыс. квадратных метров, собрано около 120 тыс. кубометров отходов. В акции приняло участие свыше 600 человек.