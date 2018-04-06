7 апреля – 70 лет со дня образования поселка Березовка

06.04.2018   Печора
Поздравляем уроженцев и жителей поселка Березовка с юбилеем – 70-летием со дня образования населенного пункта! Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в делах!

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