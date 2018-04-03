С юбилеем, уважаемая Любовь Елизаровна!

03.04.2018   Печора
2 апреля ветерану Великой Отечественной войны, Коротких Любовь Елизаровне, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien