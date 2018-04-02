С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии 30 марта 2018 года, Сыктывкар. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пе

30 марта 2018 года, Сыктывкар. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснется 22 434 пенсионеров Коми, включая 20788 получателей социальных пенсий.