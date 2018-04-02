2 апреля – День геолога

02.04.2018   Печора
Поздравляем всех ветеранов и сотрудников геологической отрасли с профессиональным праздником! Желаем всем здоровья, благополучия и успехов в работе!

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