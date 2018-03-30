Объявление

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30.03.2018
Печора
Администрация муниципального района «Печора» доводит сведения до населения о том, что планируется предоставление земельного участка в аренду в кадастровом квартале 11:12:1702003, с кадастровым номером 11:12:1702003:1601
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Администрация Печоры
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