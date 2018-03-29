Депутаты приняли решение по оптимизации аппарата администрации

29.03.2018   Печора
27 марта состоялось очередное двадцать третье заседание Совета муниципального района «Печора» шестого созыва

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