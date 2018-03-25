25 марта – День работника культуры

25.03.2018   Печора
Поздравляем работников культуры и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Желаем всем здоровья, новых творческих идей, счастья и благополучия!

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