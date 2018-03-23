23 марта – День работников гидрометеорологической службы

23.03.2018   Печора
Поздравляем всех сотрудников и ветеранов гидрометеорологической службы с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе!

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