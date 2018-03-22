Перемышль ноябрь 1914 — март 1915

22.03.2018   Печора
Осада и взятие русскими войсками австрийской крепости Перемышль. Крупнейшая осада Первой мировой.

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