Печора поддержала действующего Президента России В.В. Путина

19.03.2018   Печора
Вчера в Печоре, как и по всей стране, состоялись выборы Президента Российской Федерации.

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