Призываю всех печорцев прийти и проголосовать!

18.03.2018   Печора
Уважаемые печорцы! К вам обращается глава муниципального района «Печора» - руководитель администрации Наталья Николаевна Паншина.

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