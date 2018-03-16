Уважаемые земляки!

16.03.2018   Печора
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В это день вся Россия будет выбирать свое будущее.

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