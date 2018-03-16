Уважаемые печорцы! Приглашаем на выборы!

16.03.2018   Печора
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Эти выборы очень важны для нашей страны, они определят вектор развития России на ближайшие шесть лет.

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