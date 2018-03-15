Вниманию населения!

15.03.2018   Печора
За нарушение ст. 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусмотрены следующие виды ответственности

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien