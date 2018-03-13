Вниманию населения!

13.03.2018   Печора
Во избежание угрозы общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, просим граждан проявлять бдительность.

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