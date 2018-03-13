День открытых дверей

13.03.2018   Печора
15 марта 2018 года с 09 часов до 16 часов администрация в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей проводит акцию День открытых дверей для всех желающих по вопросам защиты прав потребителей

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