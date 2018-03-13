Вниманию руководителей предприятий и организаций торговли, индивидуальных предпринимателей!

13.03.2018   Печора
5-6 апреля 2018 года в Печоре состоится бесплатный мастер-класс «Способы повышения продаж и прибыли», организованный по программе АО «Корпорация «МСП»

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