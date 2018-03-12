ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

12.03.2018   Печора
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», 14-15 марта через территорию республики ожидается прохождение активного циклона.

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