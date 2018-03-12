МЧС уведомляет

12.03.2018   Печора
Внимание! 14 марта 2018 года в период с 10.00 до 10.30 будет проводится техническая проверка системы оповещения. В рамках плановой проверки кратковременно будут включены электросирены

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