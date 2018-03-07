Депутаты внесут предложения по ремонту участков улично-дорожной сети

07.03.2018   Печора
2 марта в сессионном зале администрации муниципалитета состоялось одиннадцатое очередное заседание Совета городского поселения «Печора» четвертого созыва.

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