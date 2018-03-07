Рабочие поездки по району

С начала марта глава муниципального района «Печора» - руководитель администрации Наталья Николаевна Паншина проводит встречи с жителями сельских и городских поселений МР «Печора». 3 марта Н.Н. Паншина побывала в поселках Каджером, Чикшино и Новая Березовка, 5 марта - деревне Даниловка и селе Приуральское, 6 марта встретилась с жителями Кожвы и Изъю. Большинство вопросов, озвученных сельчанами, касались качества и доступности медицинской помощи, нехватки специалистов. Выражали жители недовольство оказанием услуг ЖКХ, в том числе высокими тарифами на обслуживание, интересовались планами по благоустройству поселковых территорий, газификации котельных, программой переселения из аварийного жилфонда.