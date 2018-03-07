С юбилеем, уважаемая Ирина Александровна!

07.03.2018   Печора
3 марта ветерану Великой Отечественной войны, Евсеевой Ирине Александровне, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

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