С юбилеем, уважаемая Нина Георгиевна!

02.03.2018   Печора
2 марта ветерану Великой Отечественной войны, Алексеевой Нине Георгиевне, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

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