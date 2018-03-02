Будем работать вместе

02.03.2018   Печора
26 февраля состоялась первая рабочая встреча главы муниципального района «Печора» - руководителя администрации Н.Н. Паншиной с главой городского поселения «Печора» - председателем Совета поселения А.И. Шабановым.

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