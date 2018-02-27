Пресс-релиз: Оплачивать детский сад материнским капиталом теперь можно сразу после получения сертификата

Оплачивать детский сад материнским капиталом теперь можно сразу после получения сертификата. Такая возможность появилась у семей с 1 января 2018 года. Причем оплатить можно уход и присмотр за любым ребенком в семье (или за всеми одновременно), а не только за тем, после рождения которого был выдан сертификат. Дата рождения ребенка (до или после 1 января 2018 года) значения не имеет. Направлять средства капитала разрешается на оплату государственных и частных детских садов (яслей). С начала года новым правом воспользовались 87 семей Коми, в т.ч. по Печоре 5 семей, по Ижемскому району 2 семьи.