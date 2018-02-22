Н.Н. Паншина поздравила военнослужащих с Днем защитника Отечества

21 февраля глава муниципального района «Печора» - руководитель администрации Н.Н. Паншина приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, которое состоялось в городском объединении «Досуг». Она вручила приветственный адрес командиру войсковой части 96876 М.Г. Самсонову, поздравила военнослужащих с праздником и юбилеем - 100-летием со дня образования Красной Армии и Военно-Морского Флота: «Несмотря на все трудности, вы продолжаете ежедневно нести свою воинскую вахту по защите нашей Родины ради обеспечения безопасности всех россиян.