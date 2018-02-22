23 февраля — День защитника Отечества, 100-летие со дня создания Красной Армии и Военно-морского флота

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, боевых действий, солдаты и офицеры войсковой части 96876, печорцы! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества и юбилеем - 100-летием со Дня создания Красной Армии и Военно-морского флота! 23 февраля - это праздник, символизирующий воинскую доблесть и боевую славу России! Праздник всех, кто работает и служит на благо родной страны, живет её интересами, кто готов к решительным действиям во имя её благополучия, кто является защитой и надёжной...