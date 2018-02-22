25 февраля в Печору прибудет автоэкспедиция «от Балтики до Арктики»

22.02.2018   Печора
25 февраля в 9.00 часов у памятника В.А. Русанову печорцы смогут встретиться с участниками автоэкспедиции «от Балтики до Арктики». Журналистская автоэкспедиция «От Балтики до Арктики», организованная «Российской газетой» и информационным агентством БНК стартовала в Санкт-Петербурге 19 февраля с территории Петропавловской крепости. За восемь дней 14 участников автопробега проедут свыше шести тысяч километров и посетят 12 городов Русского Севера.

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