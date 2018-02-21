Н.Н. Паншина вступила в должность, председателем Совета избран Ф.И. Ненахов

Торжественная церемония вступления в должность главы муниципального района «Печора» - руководителя администрации Натальи Николаевны Паншиной состоялась сегодня, 21 февраля, на очередном заседании Совета МР «Печора». Н.Н. Паншина произнесла текст присяги на двух государственных языках - русском и коми: «Принимая присягу главы муниципального района «Печора» - руководителя администрации муниципального района «Печора» и осознавая свою высокую ответственность, торжественно клянусь, что буду верно служить интересам муниципального образования и неукоснительно соблюдать и воплощать в жизнь Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Коми, федеральные и республиканские законы, Устав муниципального образования муниципального района «Печора», охранять права, свободы и законные интересы граждан, добросовестно исполнять свои должностные обязанности».