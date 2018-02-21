Первенство МР «Печора» по пулевой стрельбе!

21.02.2018   Печора
24 февраля в тире по адресу: ул. Ленинградская, 22 состоится Первенство МР "Печора" по пулевой стрельбе.

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