Н.Н. Паншина избрана главой МР «Печора» — руководителем администрации района

На состоявшемся сегодня заседании Совета муниципального района «Печора» депутаты избрали главой МР «Печора» - руководителем администрации района Наталью Николаевну Паншину. Накануне конкурсная комиссия допустила к выборам всех трех кандидатов: Г.К. Бусыгина, С.В. Василевич, Н.Н. Паншину. Каждый представил вниманию депутатского корпуса свою программу развития муниципального района «Печора». В ходе голосования за Н.Н. Паншину проголосовало 23 депутата, за Г.К. Бусыгина – 1, за С.В. Василевич – 0.