Информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о заключении договоров на оказание услуг по сносу аварийных домов и вывозу оставшихся после сноса отходов на безвозмездной основе (пгт. Путеец)

14.02.2018   Печора
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора», на основании постановления администрации муниципального района «Печора» от 07 февраля 2018 г. № 102 «О проведении мероприятий по сносу домов, признанных аварийными и подлежащих сносу на безвозмездной основе», предлагает юридическим лицам и физическим лицам, имеющим правовой статус индивидуального предпринимателя, заключить договор на безвозмездное оказание услуги по сносу аварийных домов.

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