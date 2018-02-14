Информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о заключении договоров на оказание услуг по сносу аварийных домов и вывозу оставшихся после сноса отходов на безвозмездной основе (пгт. Путеец)

Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора», на основании постановления администрации муниципального района «Печора» от 07 февраля 2018 г. № 102 «О проведении мероприятий по сносу домов, признанных аварийными и подлежащих сносу на безвозмездной основе», предлагает юридическим лицам и физическим лицам, имеющим правовой статус индивидуального предпринимателя, заключить договор на безвозмездное оказание услуги по сносу аварийных домов.